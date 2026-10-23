A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAIANELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAIANELLO
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Vittore e Capua.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.