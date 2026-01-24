A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CAIANELLO
Roma, 24 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: San Vittore;
in uscita per chi proviene da Napoli: Capua.