A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del viadotto “Guardamiglio” e lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;

in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo.

Si precisa che tale categoria di veicoli non potrà utilizzare l’entrata di Piacenza sud, in considerazione del divieto in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo o proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire a Casalpusterlengo.

Si precisa che tale categoria di veicoli non potrà utilizzare l’uscita di Piacenza sud, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;

in uscita per chi proviene da Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49).

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo.

I veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Casalpusterlengo.

Si precisa che tale categoria di veicoli non potrà utilizzare l’uscita di Piacenza sud, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio.