A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, e in uscita per chi proviene da Milano;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud.