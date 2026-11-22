A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenzuola, sulla A1 Direttissima.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.