A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO

Roma, 30 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Calenzano, sulla stessa A1;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenzuola, sulla A1 Direttissima.