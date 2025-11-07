A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ATTIGLIANO
Roma, 7 novembre 2025 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di manutenzione li cavalcavia di svincolo, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Attigliano in entrata verso Roma e in uscita da Firenze.
In alternativa:
– in entrata verso Roma, utilizzare la stazione di Orte
– in uscita da Firenze, utilizzare la stazione di Orvieto