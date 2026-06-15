A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ATTIGLIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ATTIGLIANO
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Orte;
in uscita per chi proviene da Firenze: Orvieto.
Si ricorda che, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel Comune di Bomarzo.