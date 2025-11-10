A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ATTIGLIANO

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Attigliano, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Firenze: Orvieto;

-in uscita per chi proviene da Roma: Orte, al km 491+300.