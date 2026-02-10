A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI AREZZO
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Monte San Savino;
in uscita per chi proviene da Firenze: Valdarno.