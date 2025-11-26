A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 26 novembre 2025 – Silla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Ferentino;
in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.