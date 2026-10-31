A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Ferentino;
in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.