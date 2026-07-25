A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e in uscita per chi proviene da Napoli, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Colleferro;

in uscita per chi proviene da Roma: Ferentino.