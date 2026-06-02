A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 2 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Cangiano” e “Pantana”, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.