A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
Roma, 2 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est, proseguire sul G.R.A. e immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.