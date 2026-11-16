A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in modalità alternata in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa si potrà uscire alla stazione di Modena sud sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale sulla A14, o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.