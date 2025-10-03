A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma, al km 110+400 o di Reggio Emilia, al km 137+100.