A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, in modalità alternata.
In alternativa si potrà entrare alla stazione di Parma o di Reggio Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.