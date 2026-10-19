A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.