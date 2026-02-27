A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.