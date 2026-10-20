A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiusa Terre di Canossa Campegine, in entrare e in uscita, in modalità alternata, per consentire lavori di ordinaria manutenzione della stazione.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Parma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.