A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.