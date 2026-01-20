A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE

Roma, 20 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.