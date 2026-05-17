A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
Roma, 17 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.