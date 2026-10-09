A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI MODENA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiusa Modena sud, in entrata e in uscita, in modalità alternata, per consentire lavori di ordinaria manutenzione della stazione.
In alternativa, utilizzare la stazione di Modena nord o di Valsamoggia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.