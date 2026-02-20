A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1 o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.