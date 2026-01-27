A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di Modena Nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita, provenendo da entrambe le provenienze, Bologna e Milano, in modalità alternata.

In alternativa si consigliano le stazioni di Modena Sud e Reggio Emilia, sulla stessa A1, o Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.