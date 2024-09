A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE ENTRATA E USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma 6 settembre 2024 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata verso entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze, Bologna e Milano.

In alternativa sarà possibile utilizzare le stazioni di Modena nord oppure Valsamoggia.