A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE CASERTA NORD

Roma, 15 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore e di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Napoli: Caserta sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.