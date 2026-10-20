A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 alle 24:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.