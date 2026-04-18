A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SUD
Roma, 18 aprile 2026- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 2:00 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.