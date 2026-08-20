A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 20 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 1:00 di sabato 22 agosto, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzione, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fidenza;
verso Bologna: Terre di Canossa Campegine.