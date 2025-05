A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER TRE ORE, IN MODALITA’ ALTERNATA, L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA

Roma, 15 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 11:00 alle 14:00 di domenica 18 maggio, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Piacenza sud;

per chi proviene da Bologna: Fidenza.