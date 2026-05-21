A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALMONTONE

Roma, 21 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “stazione di Valmontone” e “Macinanti”, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 2:00 di sabato 23 maggio, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.