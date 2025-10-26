A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA
Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 2:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme.