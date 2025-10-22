A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello, al km 319+900.
