A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORVIETO
Roma, 10 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 2:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Attigliano.
Si precisa che per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.