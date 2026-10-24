A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SUD
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 27 alle 2:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.