A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano.