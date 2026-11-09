A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULL’R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 1:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est e, chi è diretto verso Milano città, potrà uscire allo svincolo di Paullo e rientrare dallo stesso verso Bologna, uscire allo svincolo 1-2 via Emilia e seguire le indicazioni per Milano città.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.