A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA VERSO CANOSA

Roma, 15 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 2:00 di giovedì 17 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola-Pomigliano ed entrare in A16 a Pomigliano.