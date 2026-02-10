A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A11 VERSO FIRENZE
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 2:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.