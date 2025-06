A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE SANTA MARIA CAPUA VETERE

Roma, 9 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di percorrere la SS700 con rientro in A1 a Caserta Nord.