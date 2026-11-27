A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 2:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma, entrare alla stazione di Valdichiana;
verso Bologna, entrare alla stazione di Arezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.