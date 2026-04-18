A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI INCISA REGGELLO
Roma, 18 aprile 2026- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di martedì 21 alle 2:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valdarno.