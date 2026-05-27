A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Roma, 27 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano.