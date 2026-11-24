A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI RIOVEGGIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI RIOVEGGIO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Pian del Voglio;
in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Sasso Marconi nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.