A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 21 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 24 maggio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.