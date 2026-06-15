A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI ANAGNI

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia e barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 16 alle 2:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.