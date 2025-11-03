A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 2:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, al km 385+400.